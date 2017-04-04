На севере Китая бушевал лесной пожар, есть погибшие

16:00, 4 апреля 2017
614
0

Четверо пожарных погибли при тушении лесного пожара в провинции Шаньси.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Xinhua.

В Новой Зеландии проводится массовая эвакуация из-за лесных пожаров (видео)

Днем 3 апреля около поселка Фаньцунь уезда Тайгу вспыхнул лесной пожар. В ходе тушения пожара из-за изменения направления ветра четверо пожарных были окружены огнем и получили тяжелые ожоги. Несмотря на оказанную им медицинскую помощь, они скончались.

На данный момент пожар в основном потушен. По предварительным данным, пожар возник из-за сожжения местным сельским жителем по фамилии Чэн жертвенных денег для усопших. Его задержали правоохранительные органы.

Напомним, в итальянской Генуе более 300 человек покинули дома из-за пожаров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
"Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню "Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню
"Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео) "Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео)
Из-за гроз в Индии погибли 13 человек Из-за гроз в Индии погибли 13 человек
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6 В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
На Хмельнитчине удары молний привели к трем пожарам На Хмельнитчине удары молний привели к трем пожарам

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.5 м/с
2 %
Лента новостей