На севере Китая бушевал лесной пожар, есть погибшие

Четверо пожарных погибли при тушении лесного пожара в провинции Шаньси.

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Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Xinhua.

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Днем 3 апреля около поселка Фаньцунь уезда Тайгу вспыхнул лесной пожар. В ходе тушения пожара из-за изменения направления ветра четверо пожарных были окружены огнем и получили тяжелые ожоги. Несмотря на оказанную им медицинскую помощь, они скончались.

На данный момент пожар в основном потушен. По предварительным данным, пожар возник из-за сожжения местным сельским жителем по фамилии Чэн жертвенных денег для усопших. Его задержали правоохранительные органы.

Напомним, в итальянской Генуе более 300 человек покинули дома из-за пожаров.