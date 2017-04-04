В Колумбии объявили чрезвычайное положение в экономике и экологии из-за наводнений и оползней
Правительство Колумбии объявило чрезвычайное положение в социальной, экономической и экологической сфере из-за наводнений, жертвами которых стали более 270 человек.
Об этом заявил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, передает ТАСС.
Среди жертв оползней в Колумбии более 40 детей
"На совете министров мы приняли несколько решений. Во-первых, объявить чрезвычайное положение в экономической, социальной и экологической сфере, чтобы внести изменения в бюджет и перераспределить средства, а также чтобы принять необходимые меры для борьбы с последствиями катастрофы", - сказал Сантос в телевизионном обращении.
Также, по его словам, межведомственный фонд перевел около 14 млн долларов Подразделению по управлению рисками.
По последним данным, в Колумбии в результате наводнений и оползней погибли 273 человека.
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