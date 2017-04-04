Вторая подряд ночь в Киеве устанавливает температурный рекорд

4 апреля в столице наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

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Ночью столбик термометра не опустился ниже +11,2°, что на 3,4° с выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 2007 года.

"Судя по высокому температурному фону, который соответствует по климатической норме второй декаде мая, среднесуточная температура во вторник также окажется рекордной", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала апреля 2017 года погода в Киеве установила четыре температурныз рекорда.