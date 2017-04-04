Мощное землетрясение "сотрясло" Ботсвану (видео)

В понедельник, 3 апреля, в Ботсване произошло землетрясение магнитудой 6,5.

В Ботсване произошло мощное землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 132 км на запад от населенного пункта Мойджамбана. Очаг землетрясения залегал на глубине 29 км.

Подземные толчки также ощущались в ЮАР, Свазиленде, Лесото, Замбии, Зимбабве и Мозамбике, сообщает stormnews.

Напомним, в Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань (Китай) в результате землетрясений пострадало почти 27 тысяч человек.