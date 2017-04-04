Мощное землетрясение "сотрясло" Ботсвану (видео)

12:14, 4 апреля 2017
719
0

В понедельник, 3 апреля, в Ботсване произошло землетрясение магнитудой 6,5.

Flickr, Matt Katzenberger
В Ботсване произошло мощное землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Южной Африке произошло землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр подземных толчков располагался в 132 км на запад от населенного пункта Мойджамбана. Очаг землетрясения залегал на глубине 29 км.

Подземные толчки также ощущались в ЮАР, Свазиленде, Лесото, Замбии, Зимбабве и Мозамбике, сообщает stormnews.

Напомним, в Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань (Китай) в результате землетрясений пострадало почти 27 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов
Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)
"Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню "Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню
Из-за гроз в Индии погибли 13 человек Из-за гроз в Индии погибли 13 человек
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6 В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Десять человек стали жертвами ливней в Индии Десять человек стали жертвами ливней в Индии

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.5 м/с
2 %
Лента новостей