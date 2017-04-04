Жертвами шторма на юго-востоке США стали пять человек (видео)
Число погибших в результате сильного штормового ветра, который обрушился на юго-восточные штаты США, увеличилось до пяти.
Ранее сообщалось о четырех жертвах, передает The Weather Channel.
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В частности, в Южной Каролине один человек погиб после того, как сильный ветер перевернул его дом на колесах. Трое людей стали жертвами непогоды в Миссисипи.
Сейчас штормовой ветер переместился в штат Джорджия. Здесь 50 тысяч потребителей остались без электричества в результате повреждений линий электропередач.
Напомним, в американском штате Луизина сильный ветер перевернул дом, в результате погибли мать и дочь.
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