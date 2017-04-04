Число жертв оползней в Колумбии возросло до 273
Не менее 273 человек погибли в результате наводнений и схода оползней в Колумбии.
Об этом в Twitter сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос.
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"Я с сожалением сообщаю, что число погибших в муниципалитете Мокоа, по последним данным, возросло до 273. Мои соболезнования их родственникам", - написал Сантос.
Lamento informar que cifra de fallecidos en Mocoa, según último reporte (7 pm), es de 273. Mi sentido pésame a sus familiares #FuerzaMocoa— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 4, 2017
Он также добавил, что число пострадавших не изменилось – 262 человека. Около 2,7 тыс. человек находятся во временных убежищах.
Как сообщал УНИАН, из-за стихии в Колумбии погибли более 40 детей.
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