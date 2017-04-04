Число жертв оползней в Колумбии возросло до 273

10:32, 4 апреля 2017
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Не менее 273 человек погибли в результате наводнений и схода оползней в Колумбии.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом в Twitter сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос.

Наводнение нанесло значительный ущерб Бурунди, шесть человек погибли

"Я с сожалением сообщаю, что число погибших в муниципалитете Мокоа, по последним данным, возросло до 273. Мои соболезнования их родственникам", - написал Сантос.

Он также добавил, что число пострадавших не изменилось – 262 человека. Около 2,7 тыс. человек находятся во временных убежищах.

Как сообщал УНИАН, из-за стихии в Колумбии погибли более 40 детей.

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