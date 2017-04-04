В высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность

Во вторник, 4 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная лавинная опасность.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 4 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и воздержаться от походов в горы.

Напомним, во вторник, 4 апреля, в Украине ожидается небольшая облачность, практически без осадков. На западе до +19°.