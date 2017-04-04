В Киеве сегодня днем до +17°, без осадков

08:30, 4 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 4 апреля в столице без осадков, днем до +17°.

В Киеве сегодня без осадков / elektraua.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

В первые дни апреля в Киеве зафиксировали несколько температурных рекордов

Солнце в столице взошло в 06:28, а зайдет в 19:34. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 апреля, в Украине ожидается небольшая облачность, практически без осадков. На западе до +19°.

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