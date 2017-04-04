В Киеве сегодня днем до +17°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 4 апреля в столице без осадков, днем до +17°.

В Киеве сегодня без осадков / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

Читайте также В первые дни апреля в Киеве зафиксировали несколько температурных рекордов

Солнце в столице взошло в 06:28, а зайдет в 19:34.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 апреля, в Украине ожидается небольшая облачность, практически без осадков. На западе до +19°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.