В Украине сегодня практически без осадков, на западе до +19° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 апреля, в Украине ожидается небольшая облачность, практически без осадков. На западе до +19°.

Иллюстрация / REUTERS

На востоке ожидается переменная облачность, теплее всего будет в Донецкой области – до +17°, в Луганской области пройдет дождь. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, в Крыму до +19°.

Читайте также В первой половине недели в Украине будет по-летнему тепло, с четверга ожидается похолодание и пройдут дожди (карта)

На западе Украины во вторник до +19°, жителям Черновицкой области обещают дождь с грозой.

В северных областях преимущественно солнечно. Температура днем – до +17°. В центре Украины сегодня облачно с прояснениями, в Кировоградской области пройдет дождь.

Прогноз на 4 апреля / УНИАН

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.