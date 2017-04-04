В Украине сегодня практически без осадков, на западе до +19° (карта)

08:00, 4 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 апреля, в Украине ожидается небольшая облачность, практически без осадков. На западе до +19°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке ожидается переменная облачность, теплее всего будет в Донецкой области – до +17°, в Луганской области пройдет дождь. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, в Крыму до +19°.

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На западе Украины во вторник до +19°, жителям Черновицкой области обещают дождь с грозой.

В северных областях преимущественно солнечно. Температура днем – до +17°. В центре Украины сегодня облачно с прояснениями, в Кировоградской области пройдет дождь.

Прогноз на 4 апреля / УНИАН
Прогноз на 4 апреля / УНИАН

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