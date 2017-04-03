Очень теплый и сухой: март в Киеве побил три температурных рекорда

Первый месяц весны выдался аномально теплым.

Первый месяц весны выдался рекордно теплым / УНИАН

В этом году март был на 5,5 °С теплее климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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По данным наблюдений метеостанции, средняя температура в Киеве составила + 6,2°С. Этот март стал четвертым среди самых теплых в столице за 137 лет наблюдения.

Было зафиксировано 3 температурных рекорды. В столице теплее всего было 22 марта, когда максимальная температура достигла + 18,0°С. Холоднее всего было 4 марта, когда минимальная температура опустилась до -1,0°С.

Осадков в столице выпало 18 мм, что составило 46% климатической нормы.

"Аномально теплый март опроверг прогнозы как "самозванного" синоптика, который прогнозировал 20-градусные морозы в конце месяца, так и ученой дамы, которая прогнозировала очень холодную вторую декаду, температура которой на самом деле оказалась выше климатической нормы почти на 5 градусов. В очередной раз утверждаем, что в ходе глобального потепления долгосрочные прогнозы – это гадание на "кофейной гуще", - подытожили в обсерватории.

Как сообщал УНИАН, с начала апреля 2017 года погода в Киеве установила четыре температурные рекорды.