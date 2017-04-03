Холод и дожди: синоптик прогнозирует ухудшение погоды в Украине
Следующие выходные в Украине будут холодными.
На Благовещение и Вербное воскресенье в Украину придет существенное похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"6 апреля начнет заходить холод и дожди из западных областей. А уже на протяжении 7, 8, 9 апреля в Украине ожидается +7+13 градусов", - прогнозирует она.
В Киеве завтра без осадков, днем до +17°
Синоптик напомнила, что вчерашнее воскресенье, 2 апреля, принесло до +24 градусов, а следующие выходные опять будут холодными.
Завтра, 4 апреля, на севере, западе и северо-востоке немного похолодает - в течение дня +14+19 градусов. На Закарпатье до +20+23 градусов.
На остальной территории еще очень тепло, до +18+23 градусов, лишь в прибрежных районах, вблизи морей, +12+17 градусов, говорится в прогнозе Диденко.
В Киеве завтра днем без существенных осадков, ожидается +15+17 градусов.
Как прогнозирует Погода УНИАН, 4 апреля в Украине солнечно и практически без осадков. На западе до +19°.
Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +14°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+21°... +12°
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Львов+21°... +13°
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Николаев+35°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+21°... +12°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+20°... +13°
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Харьков+28°... +17°
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Херсон+35°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +16°
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Черновцы+20°... +15°