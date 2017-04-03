Холод и дожди: синоптик прогнозирует ухудшение погоды в Украине

Следующие выходные в Украине будут холодными.

В Украину придет похолодание / Фото УНИАН

На Благовещение и Вербное воскресенье в Украину придет существенное похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"6 апреля начнет заходить холод и дожди из западных областей. А уже на протяжении 7, 8, 9 апреля в Украине ожидается +7+13 градусов", - прогнозирует она.

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Синоптик напомнила, что вчерашнее воскресенье, 2 апреля, принесло до +24 градусов, а следующие выходные опять будут холодными.

Завтра, 4 апреля, на севере, западе и северо-востоке немного похолодает - в течение дня +14+19 градусов. На Закарпатье до +20+23 градусов.

На остальной территории еще очень тепло, до +18+23 градусов, лишь в прибрежных районах, вблизи морей, +12+17 градусов, говорится в прогнозе Диденко.

В Киеве завтра днем без существенных осадков, ожидается +15+17 градусов.

Как прогнозирует Погода УНИАН, 4 апреля в Украине солнечно и практически без осадков. На западе до +19°.