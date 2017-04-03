На Киев надвигается гроза – синоптик
На Житомирщине, Киевщине и Черниговщине уже гремит.
В понедельник вечером в несколько северных областей Украины и в столицу придет гроза. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.
В Киеве завтра без осадков, днем до +17°
"Грозы - уже на подходе к Киеву. Уже гремит на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине!" – сказано в сообщении.
"Грозовой массив уже коснулся северных районов Киева (карта радара с сайта ГМЦ). Смотрите осторожно, куда паркуете машину, ибо при таких ситуациях может рвануть кратковременно, но очень сильно ветер", - добавила синоптик.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 апреля, в Украине будет солнечно и практически без осадков. На западе до +19°.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +16°
-
Днепр+33°... +19°
-
Донецк+33°... +17°
-
Житомир+26°... +16°
-
Запорожье+34°... +20°
-
Ивано-Франковск+20°... +14°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+32°... +19°
-
Луганск+33°... +17°
-
Луцк+21°... +12°
-
Львов+21°... +13°
-
Николаев+35°... +20°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Ровно+21°... +12°
-
Симферополь+32°... +17°
-
Сумы+27°... +16°
-
Тернополь+20°... +13°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+35°... +19°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+29°... +19°
-
Чернигов+26°... +16°
-
Черновцы+20°... +15°
Виргиния, США
+ 20 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +20 °
Влажность: 61 %
Давление: 753 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей