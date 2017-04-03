На Киев надвигается гроза – синоптик

На Житомирщине, Киевщине и Черниговщине уже гремит.

На Киев надвигается гроза / Иллюстрация УНИАН

В понедельник вечером в несколько северных областей Украины и в столицу придет гроза. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

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"Грозы - уже на подходе к Киеву. Уже гремит на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине!" – сказано в сообщении.

"Грозовой массив уже коснулся северных районов Киева (карта радара с сайта ГМЦ). Смотрите осторожно, куда паркуете машину, ибо при таких ситуациях может рвануть кратковременно, но очень сильно ветер", - добавила синоптик.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 апреля, в Украине будет солнечно и практически без осадков. На западе до +19°.