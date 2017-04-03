В Киеве завтра без осадков, днем до +17°

17:00, 3 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 4 апреля в столице без осадков.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером – до +13°. Ветер северный и восточный, до 3.3 м/с.

В первые дни апреля в Киеве зафиксировали несколько температурных рекордов

Солнце в столице взойдет в 06:28, а зайдет в 19:34. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 апреля, в Украине солнечно и практически без осадков. На западе до +19°.

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