В Киеве завтра без осадков, днем до +17°

Согласно данным Погода УНИАН, 4 апреля в столице без осадков.

Иллюстрация / REUTERS

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером – до +13°. Ветер северный и восточный, до 3.3 м/с.

Читайте также В первые дни апреля в Киеве зафиксировали несколько температурных рекордов

Солнце в столице взойдет в 06:28, а зайдет в 19:34.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 апреля, в Украине солнечно и практически без осадков. На западе до +19°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.