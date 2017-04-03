Завтра в Украине практически без осадков, на западе до +19° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 апреля, в Украине солнечно и практически без осадков. На западе до +19°.

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На востоке будет облачно с прояснениями, теплее всего будет в Донецкой области – до +17°, в Луганской области пройдет дождь. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, в Крыму до +19°.

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На западе Украины во вторник – до +19°, однако жителям Черновицкой области обещают дождь с грозой.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура днем – до +17°. В центре Украины преимущественно без осадков, в Кировоградской области до +18°.

Согласно народному прогнозу, 4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах - к урожаю.

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