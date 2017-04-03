Два человека погибли в результате торнадо в США (фото, видео)

В американском штате Луизина сильный ветер перевернул дом, в результате погибли мать и дочь.

Последствия торнадо в Луизиане / twitter.com @MrLWestbrook

Об этом сообщает The Weather Channel.

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Кроме того, в этом же штате один человек получил травмы после того, как сильный ветер повалил дерево на его автомобимль.

Непогода также затронула штат Миссисипи. Здесь от наводнений, вызванных проливными дождями, удалось спасти двух человек.

Напомним, три человека погибли в автокатастрофе в американском штате Техас во время "охоты за торнадо".