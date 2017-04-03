В Южной Африке произошло землетрясение магнитудой 5,2

14:33, 3 апреля 2017
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В понедельник, 3 апреля, в Южной Африке произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Flickr, Matt Katzenberger
В Южной Африке произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 8 км на юг от населенного пункта Стилфонтейн. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,0 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань (Китай) в результате землетрясений пострадало почти 27 тысяч человек.

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