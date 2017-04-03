На севере Китая ожидается новая волна загрязнения воздуха

В течение 3-6 апреля вследствие выбросов загрязняющих веществ и неблагоприятных погодных условий в северных регионах Китая ожидается сильное загрязнение воздуха.

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В частности, сильное загрязнение воздуха может возникнуть в Пекине, Тяньцзине, некоторых городах провинции Шаньси, районах на севере провинции Хэнань, а также городах вдоль хребта Тайханшань, передает Xinhua.

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По информации министерства охраны окружающей среды Китая, смягчение ситуации с загрязнением ожидается около 8 апреля.

Также сообщается, что министерство организовало 7 мобильных инспекционных групп, которые проводят проверки на местах.

Напомним, в Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань (Китай) в результате землетрясений пострадало почти 27 тысяч человек.