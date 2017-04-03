Как цветет вишня в разных уголках планеты (фоторепортаж)

12:55, 3 апреля 2017
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В разных странах уже началось цветение вишни.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В разных уголках Земли многие считают цвет вишни одним из главных символов весны. В начале апреля насладиться прекрасными цветами уже могут жители разных стран: Японии, США, Германии, Китая и др. Счастливые туристы делают фотографии на фоне деревьев, в Японии даже запечатлели кота, который отдыхал на ветках.

В столице США Вашингтоне вишня зацвела еще в середине марта, однако тогда деревья пострадали от внезапно обрушившегося мощного снежного шторма. 

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