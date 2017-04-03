В первые дни апреля в Киеве зафиксировали несколько температурных рекордов

С начала апреля 2017 года погода в Киеве установила четыре температурных рекорда.

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Так, 1 апреля в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

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Столбик термометра не опустился ниже +10,0°, что на 2,0° выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 1975 года.

2 апреля в столице температура после полудня поднялась до +23,1°, что на 1,1° выше предыдущего максимального значения 1990 года, кроме того, среднесуточная температура достигла +14°, таким образом повторив рекордное значение 1990 года.

3 апреля в Киеве была зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет наблюдений - температура не опустилась ниже +11,9°, что на 0,3° теплее, чем было в 1990 году.

Напомним, в первой половине недели в Украине сохранится теплая погода, а с четверга ожидается небольшое похолодание и дожди.