В первой половине недели в Украине будет по-летнему тепло, с четверга ожидается похолодание и пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в первой половине недели в Украине сохранится теплая погода, а с четверга ожидается небольшое похолодание и дожди.

С четверга в Украине пройдут дожди / ua-travels.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на западе и севере - до +22°. В восточных областях температура до +21°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +21°, на юге до +18°.

Прогноз на 3 апреля / УНИАН

Во вторник, 4 апреля, в Украине местами пройдут дожди. Днем на востоке страны потеплеет до +21°, в остальных регионах +12°...+19°.

Прогноз на 4 апреля / УНИАН

В среду, 5 апреля, в Украине практически без осадков, дожди ожидаются только в Черновицкой области. Днем теплее всего будет на юге - до +20°.

Прогноз на 5 апреля / УНИАН

В четверг практически по всей стране пройдут дожди и похолодает. Ночью в Украине -1°...+7°, днем на юге до +17°.

Прогноз на 6 апреля / УНИАН

В пятницу в стране также ожидаются дожди. На юге и востоке температура днем до +18°, в остальных регионах +8°...+17°.

Прогноз на 7 апреля / УНИАН

8 и 9 апреля в Украине продолжат идти дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на юге - до +2°, на остальной территории +3°…+5°. Днем температура по стране +11°...+16°. В воскресенье ночью на западе до 0°, днем в Украине +11°...+17°.

Прогноз на 8 апреля / УНИАН

Прогноз на 9 апреля / УНИАН

Народный прогноз

3 апреля - день Кирилла-Дери полоз. День получил такое название, потому что дороги с этого дня тают и портятся, ездить по ним становится труднее. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу. 4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах - к урожаю.

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5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул.

В народном календаре 6 апреля называли днем Захария Постника. Сегодняшний день покажет, какой будет весна. На Захария ночь теплая - весна дружная. 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек - холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное - будет лето грозовым.

8 апреля - день Гавриила Благовеста. Какой будет погода 8 апреля, такой она будет и 8 октября. 9 апреля - день Матрены-настовницы. До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы.

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