Жертвами тропического циклона "Дебби" в Австралии стали пять человек

11:31, 3 апреля 2017
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В результате наводнений, вызванных тропическим циклоном "Дебби", погибли пять человек. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

1 апреля власти Нового Южного Уэльса и Квинсленда объявили о гибели трех человек, позже сообщили о гибели еще двух человек, а полиция Квинсленда уточнила, что судьба троих жителей штата остается неизвестной, передает ТАСС.

Из-за угрозы наводнений на востоке Австралии объявили короткий рабочий день

Циклон "Дебби" привел к большому числу наводнений в указанных штатах. Согласно данным спасателей, около 20 тыс. жителей Нового Южного Уэльса до сих пор не могут вернуться в свои дома, которые они покинули в минувшие дни, спасаясь от воды. Свыше 10 тыс. домов в этом штате и около 60 тыс. домов в Квинсленде по-прежнему остаются без электричества.

Наиболее сложная ситуация в городе Рокгемптон на востоке Квинсленда, где живут свыше 70 тыс. человек. По данным властей, в начале этой недели уровень протекающей по этому городу реки Фитцрой может превысить показатель, зарегистрированный в 1954 году, когда произошло самое опустошительное в истории этих районов Квинсленда наводнение.

Напомним, окрестности города Эр (штат Квинсленд, Австралия) оказались сильно подтопленными из-за тропического циклона "Дебби". Пожарные и спасатели на одной из дорог заметили крупную акулу-быка.

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