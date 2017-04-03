Спасатели предупреждают о лавинной опасности в высокогорье Карпат

10:35, 3 апреля 2017
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Сегодня, 3 апреля, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется лавинная опасность.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах ожидается лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 3 апреля в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и воздержаться от походов в горы.

Напомним, 3 апреля в Украине солнечно и практически без осадков. На западе до +21°.

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