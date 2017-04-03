Среди жертв оползней в Колумбии более 40 детей
254 человека, в том числе 43 ребенка, погибли в результате оползней, которые произошли на юго-западе Колумбии.
Об этом сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос, передает Русская служба BBC.
2 апреля Сантос сам отправился в муниципалитет Мокоа, наиболее сильно пострадавший от схода оползней.
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В регионе в течение нескольких часов шли проливные дожди, что привело к выходу рек из берегов. Сход оползней был вызван в основном разливом вод реки Мокоа и ее притоков.
На поиски пропавших без вести и ликвидацию последствий схода оползней были направлены более 1000 военных.
По словам спасателей, плохие погодные условия затрудняют поиск пострадавших. Также сильно затруднен доступ к пострадавшим районам - многие мосты в регионе разрушены, повреждены дороги.
Город Мокоа - административный центр департамента Путумайо - оказался фактически отрезан от внешнего мира, в городе нет электричества и не работает система водоснабжения.
Напомним, оползни привели к загрязнению воды в реке, ведущей в резервуар недалеко от столицы Чили Сантьяго.
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