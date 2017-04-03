В Киеве сегодня днем до +20°, без осадков

08:30, 3 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 3 апреля, в столице без осадков, днем до +20°.

В Киеве сегодня до УНИАН
В Киеве сегодня до +20° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:30, а зайдет в 19:32. 

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в Украине солнечно и практически без осадков. На западе до +21°.

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