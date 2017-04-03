В Украине сегодня будет тепло и солнечно (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 3 апреля в Украине солнечно и практически без осадков. На западе до +21°.

Иллюстрация / REUTERS

На востоке будет ясно и безоблачно, теплее всего будет в Луганской области – до +18°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, в Крыму до +19°.

Читайте также Лихачи проехались на водных мотоциклах по затопленным улицам Австралии (видео)

На западе Украины в понедельник будет теплее всего – до +21°, однако жителям Волынской и Ривненской областей обещают дождь с грозой.

В северных областях преимущественно солнечно, только в Черниговской области ожидается небольшая облачность. Температура днем – до +20°. В центре Украины сегодня солнечно и без осадков.

Прогноз на 3 апреля / УНИАН

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.