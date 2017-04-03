В Украине сегодня будет тепло и солнечно (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 3 апреля в Украине солнечно и практически без осадков. На западе до +21°.
На востоке будет ясно и безоблачно, теплее всего будет в Луганской области – до +18°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, в Крыму до +19°.
Лихачи проехались на водных мотоциклах по затопленным улицам Австралии (видео)
На западе Украины в понедельник будет теплее всего – до +21°, однако жителям Волынской и Ривненской областей обещают дождь с грозой.
В северных областях преимущественно солнечно, только в Черниговской области ожидается небольшая облачность. Температура днем – до +20°. В центре Украины сегодня солнечно и без осадков.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +16°
-
Днепр+33°... +19°
-
Донецк+33°... +17°
-
Житомир+26°... +16°
-
Запорожье+34°... +20°
-
Ивано-Франковск+20°... +14°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+32°... +19°
-
Луганск+33°... +17°
-
Луцк+21°... +12°
-
Львов+21°... +13°
-
Николаев+35°... +20°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Ровно+21°... +12°
-
Симферополь+32°... +17°
-
Сумы+27°... +16°
-
Тернополь+20°... +13°
-
Харьков+28°... +17°
-
Херсон+35°... +19°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+29°... +19°
-
Чернигов+26°... +16°
-
Черновцы+20°... +15°
Виргиния, США
+ 20 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +20 °
Влажность: 61 %
Давление: 753 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей