Понедельник в Украине будет теплым и солнечным – синоптик

Только в окрестностях Ривненщины, Волыни, Житомирщины и Киевщины вероятен дождь.

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Понедельник, 3 апреля, в большинстве регионов Украины будет теплым и солнечным. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Facebook.

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По словам Диденко, понедельник в Украине, как воскресенье, будет теплым и солнечным. "Лишь во второй половине дня на крайнем западе и на северных окраинах Ривненщины, Волыни, Житомирщины и Киевщины вероятен дождь и даже с грозой", - добавила синоптик.

Как сообщалось, в Киеве в воскресенье воздух прогрелся до +20°.