В Карпатах в воскресенье и понедельник сохраняется опасность схода лавин

Спасатели просят воздержаться от походов в горы.

В Карпатах есть риск схода лавин / Фото УНИАН

Синоптики предупреждают о лавинной опасности в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также Первые дни апреля порадуют украинцев теплой погодой, на западе обещают до +23° (карта)

По прогнозам Укргидрометцентра, 2 – 3 апреля в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность.

ГСЧС призывает граждан быть осторожными и воздержаться от походов в горы.