В Карпатах в воскресенье и понедельник сохраняется опасность схода лавин

14:36, 2 апреля 2017
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Спасатели просят воздержаться от походов в горы.

В Карпатах есть риск схода лавин / Фото УНИАН
В Карпатах есть риск схода лавин / Фото УНИАН

Синоптики предупреждают о лавинной опасности в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По прогнозам Укргидрометцентра, 2 – 3 апреля в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность.

ГСЧС призывает граждан быть осторожными и воздержаться от походов в горы.

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