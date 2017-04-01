Украину завтра окутает настоящим теплом - синоптик

В воскресенье, 2 апреля, в Украине осадков не ожидается.

В Украине будет по-настоящему тепло / cards.i.ua

Завтра в Украине днем ожидается +17+22°, на западе - до +24°, на востоке и юго-востоке +11+17°. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В Киеве в воскресенье температура прогреется до +20°, будет много солнца. Кроме того, синоптик прогнозирует тепло и в понедельник, 3 апреля: "удержится прекрасная воскресная погода".

Ранее Диденко сообщала, что с 1 апреля в нашей стране ожидается до +18 градусов. "Солнце и тепло будут повсюду в Украине. И не какие-то там нищебродские +5+10, а настоящие +13+18 градусов, а, может, и выше. И никакого дождя", - говорилось в ее прогнозе.