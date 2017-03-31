В пятницу, 31 марта, у берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,0.

У берегов Тонга произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 55 км на северо-восток от населенного пункта Хихито. Очаг землетрясения залегал на глубине 74,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань (Китай) в результате землетрясений пострадало почти 27 тысяч человек.