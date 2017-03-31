Пять районов Австралии объявили зонами стихийного бедствия

14:31, 31 марта 2017
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В австралийском штате Новый Южный Уэльс правительство объявило пять северных районов, где произошли наводнения, зонами стихийного бедствия.

Последствия циклона
Последствия циклона "Дебби" / Reuters

Министр по делам полиции и чрезвычайных ситуаций штата Трой Грант сообщил, что это "упростит для властей и жителей пострадавших от стихии населенных пунктов процедуры оценки и возмещения понесенного ущерба".

Из-за угрозы наводнений на востоке Австралии объявили короткий рабочий день

В штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд остается высокой опасность от наводнений, несмотря на некоторое улучшение погоды после тропического циклона "Дебби", передает ТАСС.

В течение двух минувших дней на востоке Австралии беспрерывно шли ливневые дожди, что привело к резкому повышению уровня воды во многих реках. В результате в городах Листер, Чиндера, Мурвилумба, Кингсли, Бинли, ряде районов Голд-Коста за последние 24 часа выпало свыше 400 мм осадков и произошли наводнения.

В Квинсленде около 130 тыс. домов по-прежнему остаются без электричества.

Напомним, окрестности города Эр (штат Квинсленд, Австралия) оказались сильно подтопленными из-за тропического циклона "Дебби". Пожарные и спасатели на одной из дорог заметили крупную акулу-быка.

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