Пять районов Австралии объявили зонами стихийного бедствия
В австралийском штате Новый Южный Уэльс правительство объявило пять северных районов, где произошли наводнения, зонами стихийного бедствия.
Министр по делам полиции и чрезвычайных ситуаций штата Трой Грант сообщил, что это "упростит для властей и жителей пострадавших от стихии населенных пунктов процедуры оценки и возмещения понесенного ущерба".
Из-за угрозы наводнений на востоке Австралии объявили короткий рабочий день
В штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд остается высокой опасность от наводнений, несмотря на некоторое улучшение погоды после тропического циклона "Дебби", передает ТАСС.
В течение двух минувших дней на востоке Австралии беспрерывно шли ливневые дожди, что привело к резкому повышению уровня воды во многих реках. В результате в городах Листер, Чиндера, Мурвилумба, Кингсли, Бинли, ряде районов Голд-Коста за последние 24 часа выпало свыше 400 мм осадков и произошли наводнения.
В Квинсленде около 130 тыс. домов по-прежнему остаются без электричества.
Напомним, окрестности города Эр (штат Квинсленд, Австралия) оказались сильно подтопленными из-за тропического циклона "Дебби". Пожарные и спасатели на одной из дорог заметили крупную акулу-быка.
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