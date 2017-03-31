В Украине объявили штормовое предупреждение

13:11, 31 марта 2017
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До конца суток 31 марта во многих областях Украины ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Украине сегодня без осадков, в большинстве регионов сохранится прохладная погода (карта)

"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 31 марта в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, по Киеву и области ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Спасатели обращаются к гражданам с просьбой быть осторожными во время пребывания на улице.

Напомним, в эти выходные в Украине практически без осадков, в воскресенье на западе потеплеет до +23°.

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