Первые дни апреля порадуют украинцев теплой погодой, на западе обещают до +23° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине практически без осадков, в воскресенье на западе потеплеет до +23°.

Иллюстрация / REUTERS

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +8°, днем +13°. В воскресенье солнечно, +9°...+21°.

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Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +9°. В воскресенье без осадков, +6°...+20°.

В Луцке в субботу ночью +7°, днем +19°, пасмурно. В воскресенье ночью +8°, днем +20°, солнечно.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +7°...+11°. В воскресенье до +18°, переменная облачность.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +7°, днем +21°. В воскресенье +5°...+17°.

В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°. В воскресенье +7°...+15°, без осадков.

Прогноз на 1 апреля / УНИАН

Прогноз на 2 апреля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +2°, днем +14°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +4°...+17°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +3°...+14°. В воскресенье -2°...+16°, солнечно.

Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +1°, днем +10°. В воскресенье без осадков, температура до +12°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -2°, днем +11°. В воскресенье температура до +15°, без осадков.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -2°, днем +10°. В воскресенье +4°...+14°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу солнечно, температура до +16°. В воскресенье без осадков, ночью 0°, днем +16°.

В Моршине на Львовщине в субботу ясно и безоблачно, ночью +4°, днем +22°. В воскресенье без осадков, ночью +4°, днем до +23°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +20°. В воскресенье температура днем +20°, без осадков.

В Сваляве завтра солнечно, +18°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +5° …+23°.

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