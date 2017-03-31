Первые дни апреля порадуют украинцев теплой погодой, на западе обещают до +23° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине практически без осадков, в воскресенье на западе потеплеет до +23°.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +8°, днем +13°. В воскресенье солнечно, +9°...+21°.
В Украине сегодня без осадков, в большинстве регионов сохранится прохладная погода (карта)
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +9°. В воскресенье без осадков, +6°...+20°.
В Луцке в субботу ночью +7°, днем +19°, пасмурно. В воскресенье ночью +8°, днем +20°, солнечно.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +7°...+11°. В воскресенье до +18°, переменная облачность.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +7°, днем +21°. В воскресенье +5°...+17°.
В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°. В воскресенье +7°...+15°, без осадков.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +2°, днем +14°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +4°...+17°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +3°...+14°. В воскресенье -2°...+16°, солнечно.
Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +1°, днем +10°. В воскресенье без осадков, температура до +12°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -2°, днем +11°. В воскресенье температура до +15°, без осадков.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -2°, днем +10°. В воскресенье +4°...+14°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу солнечно, температура до +16°. В воскресенье без осадков, ночью 0°, днем +16°.
В Моршине на Львовщине в субботу ясно и безоблачно, ночью +4°, днем +22°. В воскресенье без осадков, ночью +4°, днем до +23°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +20°. В воскресенье температура днем +20°, без осадков.
В Сваляве завтра солнечно, +18°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +5° …+23°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +15°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+27°... +16°