США окажут помощь Перу в связи с наводнениями
США окажут Перу помощь в связи с наводнениями, которые обрушились на страну в последние недели.
На данный момент от наводнений в Перу погибли 97 человек, стихия уничтожила имущество свыше 124 тысячи человек, а всего наводнения затронули около 813 тысяч жителей страны.
Наводнения полностью затопили город на северо-западе Перу (фоторепортаж)
"С момента начала стихийного бедствия США выделили более 775 тысяч долларов, а также неденежную помощь", - цитирует заявление и. о. официального представителя госдепартамента США Марка Тонера РИА Новости.
В Перу находятся четыре команды специалистов из США. Также сообщается, что США предоставили 10 вертолетов, которые участвуют в гуманитарных операциях. В регионе работают 13 оперативных центров, построенных и оборудованных США.
По словам Тонера, США продолжат поддерживать Перу и в последующие месяцы.
Напомним, около 10 тысяч человек, пострадавших от мощных наводнений в Перу, будут перемещены в убежища в регионе Пиура.
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