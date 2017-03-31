США окажут помощь Перу в связи с наводнениями

11:33, 31 марта 2017
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США окажут Перу помощь в связи с наводнениями, которые обрушились на страну в последние недели.

Последствия наводнения в Перу / Reuters
Последствия наводнения в Перу / Reuters

На данный момент от наводнений в Перу погибли 97 человек, стихия уничтожила имущество свыше 124 тысячи человек, а всего наводнения затронули около 813 тысяч жителей страны.

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"С момента начала стихийного бедствия США выделили более 775 тысяч долларов, а также неденежную помощь", - цитирует заявление и. о. официального представителя госдепартамента США Марка Тонера РИА Новости.

В Перу находятся четыре команды специалистов из США. Также сообщается, что  США предоставили 10 вертолетов, которые участвуют в гуманитарных операциях. В регионе работают 13 оперативных центров, построенных и оборудованных США.

По словам Тонера, США продолжат поддерживать Перу и в последующие месяцы.

Напомним, около 10 тысяч человек, пострадавших от мощных наводнений в Перу, будут перемещены в убежища в регионе Пиура.

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