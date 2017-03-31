На затопленной дороге в Австралии обнаружили акулу (фото, видео)

Окрестности города Эр (штат Квинсленд, Австралия) оказались сильно подтопленными из-за тропического циклона "Дебби".

Акула оказалась на затопленной дороге / twitter.com @philipjcalder

Пожарные и спасатели на одной из дорог заметили крупную акулу-быка, передает The Weather Channel.

We've heard of roads being closed for debris, trees down, power lines but never because of sharks! Watch out in Ayr! #Amazing pic.twitter.com/lfHhvANsWX — RACQ (@RACQOfficial) March 30, 2017

Эти рыбы могут жить не только в море, но в пресноводных водоемах - ручьях и реках. Этот вид является опасным для человека, спасатели призывают местных жителей быть чрезвычайно осторожными.

Акулу длиной приблизительно в 1,5 метров пытались переместить в другое место, однако животное погибло, передает SkyNews.

#Sharknado. Locals at #Ayr sadly discover another of the untold thousands of marine and land animals that were victims of #CycloneDebbie pic.twitter.com/tMf2WBomQH — Marcus Middleton (@MMiddleton_10) March 30, 2017

Напомним, около 63 тысяч домов на северо-востоке Австралии остаются без электричества, после того, как на регион обрушился тропический циклон "Дебби".