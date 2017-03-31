На затопленной дороге в Австралии обнаружили акулу (фото, видео)

10:29, 31 марта 2017
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Окрестности города Эр (штат Квинсленд, Австралия) оказались сильно подтопленными из-за тропического циклона "Дебби".

Акула оказалась на затопленной дороге / twitter.com @philipjcalder
Акула оказалась на затопленной дороге / twitter.com @philipjcalder

Пожарные и спасатели на одной из дорог заметили крупную акулу-быка, передает The Weather Channel.

Эти рыбы могут жить не только в море, но в пресноводных водоемах - ручьях и реках. Этот вид является опасным для человека, спасатели призывают местных жителей быть чрезвычайно осторожными.

Акулу длиной приблизительно в 1,5 метров пытались переместить в другое место, однако животное погибло, передает SkyNews.

Напомним, около 63 тысяч домов на северо-востоке Австралии остаются без электричества, после того, как на регион обрушился тропический циклон "Дебби".

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