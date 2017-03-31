На затопленной дороге в Австралии обнаружили акулу (фото, видео)
Окрестности города Эр (штат Квинсленд, Австралия) оказались сильно подтопленными из-за тропического циклона "Дебби".
Пожарные и спасатели на одной из дорог заметили крупную акулу-быка, передает The Weather Channel.
We've heard of roads being closed for debris, trees down, power lines but never because of sharks! Watch out in Ayr! #Amazing pic.twitter.com/lfHhvANsWX— RACQ (@RACQOfficial) March 30, 2017
Эти рыбы могут жить не только в море, но в пресноводных водоемах - ручьях и реках. Этот вид является опасным для человека, спасатели призывают местных жителей быть чрезвычайно осторожными.
Акулу длиной приблизительно в 1,5 метров пытались переместить в другое место, однако животное погибло, передает SkyNews.
#Sharknado. Locals at #Ayr sadly discover another of the untold thousands of marine and land animals that were victims of #CycloneDebbie pic.twitter.com/tMf2WBomQH— Marcus Middleton (@MMiddleton_10) March 30, 2017
Напомним, около 63 тысяч домов на северо-востоке Австралии остаются без электричества, после того, как на регион обрушился тропический циклон "Дебби".
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