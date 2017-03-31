В высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность

Сегодня, 31 марта, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная лавинная опасность.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также В Киеве сегодня без осадков, днем до +11°

"По прогнозам Укргидрометцентра, 31 марта в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и воздержаться от походов в горы.

Напомним, 31 марта в Украине практически без осадков. На западе до +18°.