В Киеве сегодня без осадков, днем до +11°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 31 марта, в столице без осадков, днем до +11°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +9°. Ветер южный и юго-западный, до 6.6 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:37, а зайдет в 19:27.

Как сообщал УНИАН, 31 марта в Украине практически без осадков. На западе до +18°.

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