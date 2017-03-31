В Украине сегодня без осадков, в большинстве регионов сохранится прохладная погода (карта)

08:02, 31 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 31 марта в Украине практически без осадков. На западе до +18°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В Киеве сегодня без осадков, днем +11°. Ветер южный и юго-западный, до 6.6 м/с.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на западе завтра температура до +18°

Во Львове 31 марта солнечно, днем +17°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха +16°. Ветер переменный, до 6.1 м/с.

В Виннице в пятницу облачно с прояснениями. Температура днем +10°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +9°, переменный, до 5.1 м/с.

Прогноз на 31 марта / УНИАН
Прогноз на 31 марта / УНИАН

В Харькове в пятницу без осадков, температура днем +9°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +9°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе солнечно. Температура днем +9°, ветер восточный и северо-восточный, до 6.9 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +7°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

В Краматорске в пятницу облачно с прояснениями, температура +8°, ветер переменный, легкий.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +7°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.

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