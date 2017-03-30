Лихачи проехались на водных мотоциклах по затопленным улицам Австралии (видео)

19:45, 30 марта 2017
1390
0

Экстремалы проехались на гидроциклах по затопленным улицам Австралии.

Лихачи проехались водными мотоциклами по затопленным улицам Австралии /
"Водные упражнения" местных экстремалов / скриншот

Тропический шторм "Дебби", обрушившегося на страну на прошлой неделе, уничтожил две тысячи зданий и парализовал часть страны.

В Доминиканской Республике из-за масштабного наводнения эвакуировали почти 2 тысячи человек

Впрочем, для местных смельчаков, высокая вода стала площадкой для трюков.

Ребята счастливы, что не потеряли идеального случая испытать себя.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
93 %
748 мм
3.9 м/с
98 %
Лента новостей