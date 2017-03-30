Лихачи проехались на водных мотоциклах по затопленным улицам Австралии (видео)
Экстремалы проехались на гидроциклах по затопленным улицам Австралии.
Тропический шторм "Дебби", обрушившегося на страну на прошлой неделе, уничтожил две тысячи зданий и парализовал часть страны.
В Доминиканской Республике из-за масштабного наводнения эвакуировали почти 2 тысячи человек
Впрочем, для местных смельчаков, высокая вода стала площадкой для трюков.
Ребята счастливы, что не потеряли идеального случая испытать себя.
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