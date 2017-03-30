Лихачи проехались на водных мотоциклах по затопленным улицам Австралии (видео)

Экстремалы проехались на гидроциклах по затопленным улицам Австралии.

"Водные упражнения" местных экстремалов / скриншот

Тропический шторм "Дебби", обрушившегося на страну на прошлой неделе, уничтожил две тысячи зданий и парализовал часть страны.

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Впрочем, для местных смельчаков, высокая вода стала площадкой для трюков.

Ребята счастливы, что не потеряли идеального случая испытать себя.