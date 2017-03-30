Лондон в цвету: появились завораживающие фото из Королевских ботанических садов (фотогалерея)

Весна в Британии уже идет полным ходом.

Агентство Reuters опубликовало завораживающие фото из Королевских ботанических садов Кью на западе Лондона.

В отличие от Украины, в Великобритании уже весна идет полным ходом, и вовсю цветут деревья и цветы.

Как сообщал Погода.УНИАН, в Украине настоящая весна ожидается уже с 1 апреля.