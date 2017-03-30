В Киеве завтра без осадков, днем до +11°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 31 марта, в столице без осадков.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером – до +10°. Ветер южный и юго-западный, до 6.6 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:37, а зайдет в 19:27.

Как сообщал УНИАН, 31 марта в Украине практически без осадков, на западе до +18°.

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