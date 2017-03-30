Завтра в Украине без осадков, в большинстве регионов сохранится прохладная погода (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 31 марта в Украине практически без осадков, на западе до +18°.
В Киеве завтра без осадков, ночью +7°, днем +11°. Ветер южный и юго-западный, до 6.6 м/с.
Во Львове 31 марта облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +17°. Ветер переменный, слабый.
На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на западе завтра температура до +18°
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +7°, днем +16°. Ветер переменный, до 6.1 м/с.
В Виннице в пятницу облачно с прояснениями. Температура ночью +4°, днем +10°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +1°, днем +9°, ветер переменный, до 5.1 м/с.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +3°, днем +7°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +3°, днем +9°. Ветер переменный, слабый.
В Симферополе солнечно. Температура ночью -3°, днем +9°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.9 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью -1°, днем +7°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.
В Краматорске в пятницу пасмурно, температура ночью -1°, днем +8°, ветер переменный, легкий.
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +1°, днем +7°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+24°... +11°
-
Донецк+23°... +8°
-
Житомир+28°... +14°
-
Запорожье+24°... +12°
-
Ивано-Франковск+27°... +14°
-
Киев+26°... +15°
-
Кировоград+26°... +11°
-
Луганск+22°... +10°
-
Луцк+28°... +14°
-
Львов+26°... +15°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+24°... +13°
-
Ровно+27°... +15°
-
Симферополь+23°... +6°
-
Сумы+23°... +11°
-
Тернополь+26°... +14°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+26°... +12°
-
Хмельницкий+29°... +15°
-
Черкассы+24°... +13°
-
Чернигов+25°... +15°
-
Черновцы+27°... +16°