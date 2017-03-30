Завтра в Украине без осадков, в большинстве регионов сохранится прохладная погода (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 31 марта в Украине практически без осадков, на западе до +18°.

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В Киеве завтра без осадков, ночью +7°, днем +11°. Ветер южный и юго-западный, до 6.6 м/с.

Во Львове 31 марта облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +17°. Ветер переменный, слабый.

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В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +7°, днем +16°. Ветер переменный, до 6.1 м/с.

В Виннице в пятницу облачно с прояснениями. Температура ночью +4°, днем +10°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +1°, днем +9°, ветер переменный, до 5.1 м/с.

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +3°, днем +7°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +3°, днем +9°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе солнечно. Температура ночью -3°, днем +9°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.9 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью -1°, днем +7°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

В Краматорске в пятницу пасмурно, температура ночью -1°, днем +8°, ветер переменный, легкий.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +1°, днем +7°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.

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