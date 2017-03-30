Спасатели предупреждают о лавинной опасности в высокогорье Карпат

16:00, 30 марта 2017
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В пятницу, 31 марта, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная лавинная опасность.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 31 марта в высокогорье Закарпатской области сохранится значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и воздержаться от походов в горы.

Напомним, до конца суток 30 марта в Киеве сохранится сильный ветер.

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