В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

14:30, 30 марта 2017
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До конца суток 30 марта в Киеве сохранится сильный ветер.

В Киеве до конца суток ожидается сильный ветер / dailymail.co.ru
В Киеве до конца суток ожидается сильный ветер / dailymail.co.ru

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +8°

"По прогнозам Укргидрометцентра, до конца суток 30 марта в Киеве и Киевской области сохранятся порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть осторожными во время пребывания на улице.

"Не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - обращаются в ГСЧС.

Напомним, в четверг, 30 марта, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +18°.

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