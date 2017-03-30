На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на западе завтра температура до +18°
На популярных Украинских маршрутах в четверг и пятницу местами пройдут дожди. На западе завтра температура до +18°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +7°… +16°. Завтра на этом маршруте температура до +11°, облачно с прояснениями.
Сегодня в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта
На трассе Киев – Ужгород местами пройдут дожди, температура в дороге +7° …+16°. В пятницу на этом маршруте без осадков, температура до +18°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +16°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте солнечно, температура до +11°.
В направлении Харькова небольшая облачность. Температура в дороге до +9°. 31 марта на этом направлении облачно с прояснениями, температура +7° …+9°.
По маршруту Киев - Черновцы местами пройдут дожди, +7° … +12°. По данному направлению в пятницу облачно с прояснениями, температура до +17°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+24°... +11°
-
Донецк+23°... +8°
-
Житомир+28°... +14°
-
Запорожье+24°... +12°
-
Ивано-Франковск+27°... +14°
-
Киев+26°... +15°
-
Кировоград+26°... +11°
-
Луганск+22°... +10°
-
Луцк+28°... +14°
-
Львов+26°... +15°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+24°... +13°
-
Ровно+27°... +15°
-
Симферополь+23°... +6°
-
Сумы+23°... +11°
-
Тернополь+26°... +14°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+26°... +12°
-
Хмельницкий+29°... +15°
-
Черкассы+24°... +13°
-
Чернигов+25°... +15°
-
Черновцы+27°... +16°