На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на западе завтра температура до +18°

13:00, 30 марта 2017
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На популярных Украинских маршрутах в четверг и пятницу местами пройдут дожди. На западе завтра температура до +18°.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди / УНИАН
На автодорогах Украины местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +7°… +16°. Завтра на этом маршруте температура до +11°, облачно с прояснениями.

Сегодня в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта

На трассе Киев – Ужгород местами пройдут дожди, температура в дороге +7° …+16°. В пятницу на этом маршруте без осадков, температура до +18°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +16°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте солнечно, температура до +11°.

В направлении Харькова небольшая облачность. Температура в дороге до +9°. 31 марта на этом направлении облачно с прояснениями, температура +7° …+9°.

По маршруту Киев - Черновцы местами пройдут дожди, +7° … +12°. По данному направлению в пятницу облачно с прояснениями, температура до +17°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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