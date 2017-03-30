В результате трех землетрясений в Китае пострадали почти 27 тысяч человек
В Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань (Китай) в результате землетрясений пострадало почти 27 тысяч человек.
Также эвакуации подверглись 5286 человек, передает Xinhua.
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Янби-Ийском автономном уезде 27 марта в 07:40, 07:55 и 09:10 (по местному времени) произошло три землетрясения магнитудой 4,7, 5,1 и 4,3. В результате серьезный ущерб был нанесен 7180 постройкам, в различной степени пострадала и местная транспортная, водная и иная инфраструктура.
Напомним, 29 марта в Тихом океане неподалеку от поселка Усть-Камчатск на Камчатке (РФ) произошло мощное землетрясение.
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