В результате трех землетрясений в Китае пострадали почти 27 тысяч человек

12:08, 30 марта 2017
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В Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань (Китай) в результате землетрясений пострадало почти 27 тысяч человек. 

В Китае произошло три землетрясения / Flickr, Matt Katzenberger
В Китае произошло три землетрясения / Flickr, Matt Katzenberger

Также эвакуации подверглись 5286 человек, передает Xinhua.

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Янби-Ийском автономном уезде 27 марта в 07:40, 07:55 и 09:10 (по местному времени) произошло три землетрясения магнитудой 4,7, 5,1 и 4,3. В результате серьезный ущерб был нанесен 7180 постройкам, в различной степени пострадала и местная транспортная, водная и иная инфраструктура.

Напомним, 29 марта в Тихом океане неподалеку от поселка Усть-Камчатск на Камчатке (РФ) произошло мощное землетрясение.

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