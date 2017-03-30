Техас пострадал от сильного шторма (фото, видео)

11:31, 30 марта 2017
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Сложные погодные условия 29 марта установились в американском штате Техас.

Шторм в Техасе / twitter.com @BillBishopKHOU
Шторм в Техасе / twitter.com @BillBishopKHOU

Скорость ветра в регионе достигала 72 км/ч, также есть информация о трех торнадо, передает The Weather Channel.

В районе Ла Порте из-за непогоды два человека получили травмы. В городе Хьюстон торнадо повредил жилой комплекс. Ветер сорвал крыши с домов, повредил гаражи и автомобили.

Сложные погодные условия наблюдаются и в штате Теннеси. Здесь в нескольких округах 30 марта в связи с непогодой закроют школы.

Напомним, три человека погибли в автокатастрофе в американском штате Техас во время "охоты за торнадо".

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