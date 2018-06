Техас пострадал от сильного шторма (фото, видео)

Скорость ветра в регионе достигала 72 км/ч, также есть информация о трех торнадо, передает The Weather Channel.

Azalea Place apartments damaged after this morning's storm. Roof caved in, multiple units soaked. SW #HOU #KHOU11 pic.twitter.com/5OsulV7cTL

В районе Ла Порте из-за непогоды два человека получили травмы. В городе Хьюстон торнадо повредил жилой комплекс. Ветер сорвал крыши с домов, повредил гаражи и автомобили.

Сложные погодные условия наблюдаются и в штате Теннеси. Здесь в нескольких округах 30 марта в связи с непогодой закроют школы.

Elderly woman taken to hospital after fire in W Harris County.. Likely sparked by lightning strike. I'm live: #khou11 4,5,6. Pic: Cy Fair FD pic.twitter.com/y1TDNOQ9AH