В Доминиканской Республике из-за масштабного наводнения эвакуировали почти 2 тысячи человек

10:39, 30 марта 2017
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С 23 марта северные районы Доминиканской Республики страдают от наводнений, вызванных проливными дождями.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за непогоды 1770 человек были вынуждены покинуть свои дома. Стихия повредила около 364 домов и полностью разрушила восемь, передает Floodlist.

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Всего затопленными оказались 27 населенных пунктов.

Дожди в основном затронули северную провинцию Пуэрто Плато. Здесь минимум два человека пропали без вести после того, как вода унесла их лодку.

Напомним, власти австралийского штата Квинсленд призвали вышедших 30 марта на работу жителей восточных районов как можно скорее вернуться домой из-за угрозы наводнений от ливней, вызванных тропическим циклоном "Дебби"

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