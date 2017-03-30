Из-за угрозы наводнений на востоке Австралии объявили короткий рабочий день
Власти австралийского штата Квинсленд призвали вышедших 30 марта на работу жителей восточных районов как можно скорее вернуться домой из-за угрозы наводнений от ливней, вызванных тропическим циклоном "Дебби".
Призыв касается людей, которые работают в районах прибрежной полосы протяженностью около 600 км - от города Агнес-Уотер до границы со штатом Новый Южный Уэльс, передает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
NASA показало, как выглядит мощный циклон "Дебби" из космоса (видео)
В эту зону попала столица Квинсленда Брисбен, где проживают свыше 2,3 млн жителей. С 10 утра по местному времени (03:00 по Киеву) общественный транспорт города работает бесплатно.
Кроме того, в Южном Квинсленде из-за непогоды закрыты все школы.
"Мы не можем допустить того, чтобы родителям пришлось сегодня вечером забирать детей из школ в условиях ожидающихся масштабных затоплений", - сообщили в полиции.
Напомним, около 63 тысяч домов на северо-востоке Австралии остаются без электричества, после того, как на регион обрушился тропический циклон "Дебби".
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+24°... +11°
-
Донецк+23°... +8°
-
Житомир+28°... +14°
-
Запорожье+24°... +12°
-
Ивано-Франковск+27°... +14°
-
Киев+26°... +15°
-
Кировоград+26°... +11°
-
Луганск+22°... +10°
-
Луцк+28°... +14°
-
Львов+26°... +15°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+24°... +13°
-
Ровно+27°... +15°
-
Симферополь+23°... +6°
-
Сумы+23°... +11°
-
Тернополь+26°... +14°
-
Харьков+22°... +12°
-
Херсон+26°... +12°
-
Хмельницкий+29°... +15°
-
Черкассы+24°... +13°
-
Чернигов+25°... +15°
-
Черновцы+27°... +16°