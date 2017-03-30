Из-за угрозы наводнений на востоке Австралии объявили короткий рабочий день

Власти австралийского штата Квинсленд призвали вышедших 30 марта на работу жителей восточных районов как можно скорее вернуться домой из-за угрозы наводнений от ливней, вызванных тропическим циклоном "Дебби".

Последствия циклона "Дебби" / Reuters

Призыв касается людей, которые работают в районах прибрежной полосы протяженностью около 600 км - от города Агнес-Уотер до границы со штатом Новый Южный Уэльс, передает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

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В эту зону попала столица Квинсленда Брисбен, где проживают свыше 2,3 млн жителей. С 10 утра по местному времени (03:00 по Киеву) общественный транспорт города работает бесплатно.

Кроме того, в Южном Квинсленде из-за непогоды закрыты все школы.

"Мы не можем допустить того, чтобы родителям пришлось сегодня вечером забирать детей из школ в условиях ожидающихся масштабных затоплений", - сообщили в полиции.

Напомним, около 63 тысяч домов на северо-востоке Австралии остаются без электричества, после того, как на регион обрушился тропический циклон "Дебби".