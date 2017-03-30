В Киеве сегодня без осадков, днем до +8°

08:30, 30 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 30 марта в столице без осадков, днем до +8°.

В Киеве сегодня до ourgreenworld.ru
В Киеве сегодня до +8° / ourgreenworld.ru

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +2°. Ветер северный и западный, до 6.5 м/с.

На популярных украинских маршрутах сегодня солнечно и без осадков, завтра пройдут дожди

Солнце в столице взошло в 06:41, а зайдет в 19:24. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 марта, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +18°.

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