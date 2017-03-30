Сегодня в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 марта, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +18°.

В Украине местами пройдут дожди / УНИАН

В Киеве сегодня без осадков, днем +8°. Ветер северный и западный, до 6.5 м/с.

Во Львове 30 марта солнечно, днем +10°. Ветер переменный, умеренный.

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В Луцке сегодня пройдет дождь. Температура воздуха +9°. Ветер переменный, до 6.3 м/с.

В Виннице в четверг ожидается ливень. Температура днем +9°. Ветер переменный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +17°, переменный, до 7.8 м/с.

Прогноз на 30 марта / УНИАН

В Харькове в четверг пройдет дождь, температура днем +8°. Ветер переменный, умеренный.

В Днепре сегодня ожидаются осадки. Температура +13°. Ветер переменный, свежий.

В Симферополе пройдет ливень. Температура днем +18°, ветер переменный, до 5.0 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +16°. Ветер переменный, до 7.9 м/с.

В Краматорске в четверг облачно с прояснениями, температура +12°, ветер переменный, умеренный.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +11°. Ветер переменный, до 7.6 м/с.

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