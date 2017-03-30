Сегодня в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 30 марта, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +18°.
В Киеве сегодня без осадков, днем +8°. Ветер северный и западный, до 6.5 м/с.
Во Львове 30 марта солнечно, днем +10°. Ветер переменный, умеренный.
На популярных украинских маршрутах сегодня солнечно и без осадков, завтра пройдут дожди
В Луцке сегодня пройдет дождь. Температура воздуха +9°. Ветер переменный, до 6.3 м/с.
В Виннице в четверг ожидается ливень. Температура днем +9°. Ветер переменный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность. Температура +17°, переменный, до 7.8 м/с.
В Харькове в четверг пройдет дождь, температура днем +8°. Ветер переменный, умеренный.
В Днепре сегодня ожидаются осадки. Температура +13°. Ветер переменный, свежий.
В Симферополе пройдет ливень. Температура днем +18°, ветер переменный, до 5.0 м/с.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура днем +16°. Ветер переменный, до 7.9 м/с.
В Краматорске в четверг облачно с прояснениями, температура +12°, ветер переменный, умеренный.
В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +11°. Ветер переменный, до 7.6 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+24°... +11°
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Донецк+23°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+24°... +12°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+26°... +11°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+24°... +13°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+23°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+22°... +12°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+29°... +15°
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Черкассы+24°... +13°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+27°... +16°